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Четвёртый день протестов в Испании: что известно к этому моменту

20 февраля 2021 13:44
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В Испании четвертый день проходят акции протеста. Митингующие выступают против задержания рэпера Пабло Хаселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление монархии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четвёртый день протестов в Испании: что известно к этому моменту-1

В Барселоне участники протестов разбили окна двух банков, сооружали баррикады и поджигали мусорные контейнеры. Полицию агрессивно настроенные протестующие закидали камнями.

Четвёртый день протестов в Испании: что известно к этому моменту-4

В Жироне манифестанты также бросали камни в сотрудников полиции и подожгли мусорные контейнеры.

Четвёртый день протестов в Испании: что известно к этому моменту-7

В Каталонии в крупных городах массовые протесты, сопровождаемые погромами, не прекращаются со вторника, 16 февраля. За это время пострадали десятки человек, многие задержаны.

# Акции протеста # Пабло Хасель # Фотофакт

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