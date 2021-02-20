Четвёртый день протестов в Испании: что известно к этому моменту

В Испании четвертый день проходят акции протеста. Митингующие выступают против задержания рэпера Пабло Хаселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление монархии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Барселоне участники протестов разбили окна двух банков, сооружали баррикады и поджигали мусорные контейнеры. Полицию агрессивно настроенные протестующие закидали камнями.

В Жироне манифестанты также бросали камни в сотрудников полиции и подожгли мусорные контейнеры.