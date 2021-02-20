Прямой эфир

Из-за наводнения в Джакарте свои дома покинули почти 1,5 тысячи человек

20 февраля 2021 14:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индонезии. Наводнение в Джакарте. Почти 1,5 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за наводнения в Джакарте свои дома покинули почти 1,5 тысячи человек-1

Эвакуация прошла в южном и восточном районах города, где проживают около 10 миллионов человек. Там высота паводковых вод достигла почти 2 метров. Сообщений о пострадавших не поступало.

Из-за наводнения в Джакарте свои дома покинули почти 1,5 тысячи человек-4

Индонезийское Агентство метеорологии предупреждает, что дожди могут снова обрушиться на Джакарту на следующей неделе и сопровождаться штормовым ветром и грозами.

# Наводнение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Четвёртый день протестов в Испании: что известно к этому моменту
20 февраля 2021 13:44

Четвёртый день протестов в Испании: что известно к этому моменту

Швейцария постепенно снимает карантинные ограничения, а Польша заявила о третьей волне
20 февраля 2021 13:42

Швейцария постепенно снимает карантинные ограничения, а Польша заявила о третьей волне

В Финляндии за отказ от тестирования на коронавирус может грозить тюрьма
19 февраля 2021 15:43

В Финляндии за отказ от тестирования на коронавирус может грозить тюрьма