Из-за наводнения в Джакарте свои дома покинули почти 1,5 тысячи человек

Новости Индонезии. Наводнение в Джакарте. Почти 1,5 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эвакуация прошла в южном и восточном районах города, где проживают около 10 миллионов человек. Там высота паводковых вод достигла почти 2 метров. Сообщений о пострадавших не поступало.