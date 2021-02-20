Из-за наводнения в Джакарте свои дома покинули почти 1,5 тысячи человек

Новости Индонезии. Наводнение в Джакарте. Почти 1,5 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индонезии. Наводнение в Джакарте. Почти 1,5 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эвакуация прошла в южном и восточном районах города, где проживают около 10 миллионов человек. Там высота паводковых вод достигла почти 2 метров. Сообщений о пострадавших не поступало.
Индонезийское Агентство метеорологии предупреждает, что дожди могут снова обрушиться на Джакарту на следующей неделе и сопровождаться штормовым ветром и грозами.