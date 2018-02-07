Проверка в Пентагоне выявила недостачу в 800 миллионов долларов

Новости США. Скандал в Пентагоне: финансовый аудит выявил недостачу в более чем 800 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самое большое подразделение Министерства обороны США, тыловое обеспечение не смогло отчитаться о том, куда потрачены деньги, выделенные на строительные проекты. Сейчас по данному инциденту ведется проверка. На 2018 год ведомству определен рекордный бюджет. В связи с этим власти США опасаются, сможет ли Министерство грамотно распределить эти средства.