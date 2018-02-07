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Проверка в Пентагоне выявила недостачу в 800 миллионов долларов

07 февраля 2018 06:57
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Новости США. Скандал в Пентагоне: финансовый аудит выявил недостачу в более чем 800 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проверка в Пентагоне выявила недостачу в 800 миллионов долларов-1

Самое большое подразделение Министерства обороны США, тыловое обеспечение не смогло отчитаться о том, куда потрачены деньги, выделенные на строительные проекты. Сейчас по данному инциденту ведется проверка. На 2018 год ведомству определен рекордный бюджет. В связи с этим власти США опасаются, сможет ли Министерство грамотно распределить эти средства.

# Коррупция # Фотофакт

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