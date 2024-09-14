Медведев заявил о формальных предпосылках для ядерного удара РФ

По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, Москва продолжает проявлять терпение касательно вопроса ядерного ответа на действия западных стран в украинском конфликте, пишет РИА Новости.

Медведев подчеркивает, что «ядерный конфликт действительно никому не нужен», ведь тогда будут тяжелейшие последствия. И РФ, располагая формальными предпосылками, понятными всему мировому сообществу, «проявляет терпение», акцентировал внимание политик.