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Медведев заявил о формальных предпосылках для ядерного удара РФ

14 сентября 2024 10:14
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По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, Москва продолжает проявлять терпение касательно вопроса ядерного ответа на действия западных стран в украинском конфликте, пишет РИА Новости.

Медведев подчеркивает, что «ядерный конфликт действительно никому не нужен», ведь тогда будут тяжелейшие последствия. И РФ, располагая формальными предпосылками, понятными всему мировому сообществу, «проявляет терпение», акцентировал внимание политик.

Как отметил Медведев, на Западе «не хотят признать одного: любому терпению приходит конец».

# Дмитрий Медведев # Международная политика

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