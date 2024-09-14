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Кирби заявил о серьёзном отношении к словам Путина об ударах вглубь РФ

14 сентября 2024 10:45
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По словам координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, власти Вашингтона серьезно относятся к предупреждениям России  об ударах ВСУ вглубь страны, пишет РИА Новости.

Кирби отмечает, что в Вашингтоне серьезно восприняли заявления Москвы касательно последствий снятия ограничений для Украины на использование оружия США. Однако в ходе принятия решений американские власти учитывают свои расчеты, отметил политик.

# Международная политика # Джон Кирби # Владимир Путин

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