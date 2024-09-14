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Против генерала ВСУ завели уголовное дело в РФ

14 сентября 2024 08:58
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В базе розыска МВД Российской Федерации начал числиться генерал-майор ВСУ Дмитрий Красильников, пишет РИА Новости.

Сообщается, что 6 августа текущего года Красильников осуществлял руководство военнослужащими подразделений ВС Украины в ходе незаконного пересечения границы Российской Федерации в Курской области.

ВСУ посредством ракет и БПЛА осуществляли удары по жилым домам, гражданской инфраструктуре, автотранспорту. С целью усложнения процесса эвакуации украинские военные размещали взрывные устройства на дорогах.

# Международная политика

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