Против генерала ВСУ завели уголовное дело в РФ

В базе розыска МВД Российской Федерации начал числиться генерал-майор ВСУ Дмитрий Красильников, пишет РИА Новости.
В базе розыска МВД Российской Федерации начал числиться генерал-майор ВСУ Дмитрий Красильников, пишет РИА Новости.
Сообщается, что 6 августа текущего года Красильников осуществлял руководство военнослужащими подразделений ВС Украины в ходе незаконного пересечения границы Российской Федерации в Курской области.
ВСУ посредством ракет и БПЛА осуществляли удары по жилым домам, гражданской инфраструктуре, автотранспорту. С целью усложнения процесса эвакуации украинские военные размещали взрывные устройства на дорогах.