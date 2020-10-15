Толпу протестующих жёстко разогнали в Бангкоке
Новости Таиланда. Режим чрезвычайного положения введен в Бангкоке на фоне непрекращающихся антиправительственных протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь местным жителям запрещено собираться группами более пяти человек, а также публиковать сообщения и новости, которые могут нанести ущерб национальной безопасности.
Накануне многотысячная толпа демонстрантов, требующая отставки премьер-министра, прошла маршем по улицам Бангкока и прорвалась к Дому правительства. Произошли столкновения.
На агрессивные действия дебоширов полиция ответила жестко: толпу разогнали с помощью водометов и слезоточивого газа. Несколько десятков протестующих задержали. Однако несмотря на введение режима ЧП, активисты вновь собираются выйти на очередную акцию. Власти направили в центр города порядка 2 тысяч полицейских, которые будут следить за соблюдением порядка.