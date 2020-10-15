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Толпу протестующих жёстко разогнали в Бангкоке

15 октября 2020 15:44
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Новости Таиланда. Режим чрезвычайного положения введен в Бангкоке на фоне непрекращающихся антиправительственных протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь местным жителям запрещено собираться группами более пяти человек, а также публиковать сообщения и новости, которые могут нанести ущерб национальной безопасности.

Толпу протестующих жёстко разогнали в Бангкоке -1

Толпу протестующих жёстко разогнали в Бангкоке -3

Накануне многотысячная толпа демонстрантов, требующая отставки премьер-министра, прошла маршем по улицам Бангкока и прорвалась к Дому правительства. Произошли столкновения.

Толпу протестующих жёстко разогнали в Бангкоке -6

Толпу протестующих жёстко разогнали в Бангкоке -8

На агрессивные действия дебоширов полиция ответила жестко: толпу разогнали с помощью водометов и слезоточивого газа. Несколько десятков протестующих задержали. Однако несмотря на введение режима ЧП, активисты вновь собираются выйти на очередную акцию. Власти направили в центр города порядка 2 тысяч полицейских, которые будут следить за соблюдением порядка.  

# Акции протеста # Фотофакт

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