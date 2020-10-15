Толпу протестующих жёстко разогнали в Бангкоке

Новости Таиланда. Режим чрезвычайного положения введен в Бангкоке на фоне непрекращающихся антиправительственных протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь местным жителям запрещено собираться группами более пяти человек, а также публиковать сообщения и новости, которые могут нанести ущерб национальной безопасности.

Накануне многотысячная толпа демонстрантов, требующая отставки премьер-министра, прошла маршем по улицам Бангкока и прорвалась к Дому правительства. Произошли столкновения.