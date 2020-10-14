В Висконсине полиция жёстко разогнала участников акции протеста. Применили слезоточивый газ

Новости США. В американском Висконсине полиция жестко разогнала участников несанкционированной протестной акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митингующие выражали несогласие с тем, что полицейскому, который застрелил в феврале 17-летнего афроамериканца, не будут предъявлены обвинения. Участники акции призывали местные власти к увольнению этого стража порядка. Они игнорировали требования разойтись. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.