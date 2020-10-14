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В Висконсине полиция жёстко разогнала участников акции протеста. Применили слезоточивый газ

14 октября 2020 20:34
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Новости США. В американском Висконсине полиция жестко разогнала участников несанкционированной протестной акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Висконсине полиция жёстко разогнала участников акции протеста. Применили слезоточивый газ-1

Митингующие выражали несогласие с тем, что полицейскому, который застрелил в феврале 17-летнего афроамериканца, не будут предъявлены обвинения. Участники акции призывали местные власти к увольнению этого стража порядка. Они игнорировали требования разойтись. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.

В Висконсине полиция жёстко разогнала участников акции протеста. Применили слезоточивый газ-4

Сообщается также о жестком задержании велосипедиста. Между мужчиной и офицерами произошла потасовка, когда полицейские пытались надеть на него наручники. В ходе протестной акции были задержаны десятки человек.

# Акции протеста # Фотофакт

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