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Антимигрантские протесты в Великобритании переросли в столкновения с полицией

13 августа 2024 16:55
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Вместо конструктивного решения проблемы, британские власти продолжают жестоко подавлять протесты по всей стране. Правоохранители повсеместно применяют в отношении людей слезоточивый газ и дубинки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антимигрантские протесты в Великобритании переросли в столкновения с полицией-1

Сообщается о десятках пострадавших с обеих сторон. Сожжены несколько магазинов и полицейских участков. Напомним, волну недовольства среди местного населения вызвала информация о том, что в убийстве трех девочек в Саутпорте в конце июля виновен мигрант. В результате власти решили, что лучшим решением возникших проблем будет суд над митингующими. Премьер-министр Кир Стармер уже несколько раз собирал экстренный чрезвычайный кабинет, на заседании которого обещал посадить за решетку всех протестующих. По официальным данным, уже задержаны более 900 человек.

# Международная политика # Кир Стармер # Новости Великобритании

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