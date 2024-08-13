Антимигрантские протесты в Великобритании переросли в столкновения с полицией

Сообщается о десятках пострадавших с обеих сторон. Сожжены несколько магазинов и полицейских участков. Напомним, волну недовольства среди местного населения вызвала информация о том, что в убийстве трех девочек в Саутпорте в конце июля виновен мигрант. В результате власти решили, что лучшим решением возникших проблем будет суд над митингующими. Премьер-министр Кир Стармер уже несколько раз собирал экстренный чрезвычайный кабинет, на заседании которого обещал посадить за решетку всех протестующих. По официальным данным, уже задержаны более 900 человек.