Рождественские праздники поставили пабы Великобритании на грань банкротства

То, что сейчас происходит в Великобритании, местные СМИ уже окрестили «рождественским унынием». Жители Королевства боятся тратить деньги, на этом фоне не лучшие времена настали для владельцев пабов – тех самых, которые являются не только частью британской культуры, но магнитом для туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые в истории многие заведения остались без рождественских заказов. Некоторые из них планируют закрыться еще до Нового года: работать в праздники, по словам предпринимателей, будет себе дороже. По самым оптимистичным прогнозам, уровень продаж на Рождество снизится в среднем на 30 %.

Винни Армстронг, владелица паба (Великобритания):

Это Рождество не будет золотым временем, которое поможет нам пережить зиму. Раньше я рассчитывала на определенный доход, чтобы пережить январь и февраль, но в этом году я уже на это не рассчитываю.

И этому есть простое объяснение – британцы затягивают пояса. Правительство объявило о росте налогов в 2026 году на недвижимость и сбережения, а рост цен на продукты и коммунальные услуги добавляет «неприятный спецэффект» в праздничное настроение.

Неутешительные прогнозы и для владельцев пабов: по данным Союза предприятий сферы гостеприимства, в 2026 году ежедневно в стране будет закрываться по одному заведению.