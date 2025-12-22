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Рождественские праздники поставили пабы Великобритании на грань банкротства

22 декабря 2025 16:43
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То, что сейчас происходит в Великобритании, местные СМИ уже окрестили «рождественским унынием». Жители Королевства боятся тратить деньги, на этом фоне не лучшие времена настали для владельцев пабов – тех самых, которые являются не только частью британской культуры, но магнитом для туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рождественские праздники поставили пабы Великобритании на грань банкротства-2

Впервые в истории многие заведения остались без рождественских заказов. Некоторые из них планируют закрыться еще до Нового года: работать в праздники, по словам предпринимателей, будет себе дороже. По самым оптимистичным прогнозам, уровень продаж на Рождество снизится в среднем на 30 %.

Рождественские праздники поставили пабы Великобритании на грань банкротства-4

Винни Армстронг, владелица паба (Великобритания):
Это Рождество не будет золотым временем, которое поможет нам пережить зиму. Раньше я рассчитывала на определенный доход, чтобы пережить январь и февраль, но в этом году я уже на это не рассчитываю.

И этому есть простое объяснение – британцы затягивают пояса. Правительство объявило о росте налогов в 2026 году на недвижимость и сбережения, а рост цен на продукты и коммунальные услуги добавляет «неприятный спецэффект» в праздничное настроение.

Неутешительные прогнозы и для владельцев пабов: по данным Союза предприятий сферы гостеприимства, в 2026 году ежедневно в стране будет закрываться по одному заведению.

# Международная политика

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