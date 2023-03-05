Китай увеличит расходы на укрепление нацобороны и безопасности

КНР увеличит военный бюджет в 2023 году более чем на семь процентов, пишет РИА Новости.

Расходы на нацоборону с учетом увеличения составят более 224 миллиардов долларов. Такие данные содержатся в обнародованном в воскресенье, 5 марта, проекте бюджета Китая на текущий год. Отмечается, что рост военного бюджета в КНР вызван необходимостью отвечать на вызовы безопасности. При этом Китай не станет угрозой ни для каких государств. Китайская Народная Республика не принимает участия в военных действиях, по объему оборонного бюджета КНР находится на втором месте в мире после Соединенных Штатов.