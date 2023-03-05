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В Латвии доверяют властям всего 34% населения. А какие рейтинги в других странах ЕС?

05 марта 2023 08:57
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Правительства прибалтийских республик стремительно теряют рейтинги. Самый низкий уровень доверия к власти зафиксирован в Латвии. Показатель составил всего лишь 34 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом свидетельствуют данные «Евробарометра».

В Латвии доверяют властям всего 34% населения. А какие рейтинги в других странах ЕС?-1

В других странах Балтии цифры чуть выше. Правительству Литвы доверяют 46 % населения, а в Эстонии государству верит 53 %. При этом в странах Евросоюза доверие к властям в среднем не превышает 50 %. Как считают эксперты, такой низкий показатель в первую очередь связан с экономическим кризисом и неспособностью правительства решить его. Кроме того, все больше европейцев критикуют поставки оружия киевскому режиму и требуют от властей прекратить тратить на это миллионы долларов.

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# Кризис в ЕС # Фотофакт

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