Правительства прибалтийских республик стремительно теряют рейтинги. Самый низкий уровень доверия к власти зафиксирован в Латвии. Показатель составил всего лишь 34 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом свидетельствуют данные «Евробарометра».

В других странах Балтии цифры чуть выше. Правительству Литвы доверяют 46 % населения, а в Эстонии государству верит 53 %. При этом в странах Евросоюза доверие к властям в среднем не превышает 50 %. Как считают эксперты, такой низкий показатель в первую очередь связан с экономическим кризисом и неспособностью правительства решить его. Кроме того, все больше европейцев критикуют поставки оружия киевскому режиму и требуют от властей прекратить тратить на это миллионы долларов.