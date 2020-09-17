Протесты в Эквадоре переросли в беспорядки. Толпу разгоняли водомётами

Новости Эквадора. В уличные беспорядки и столкновения с полицией переросли протесты в Эквадоре. Сотни недовольных экономической политикой властей вышли на улицы Кито, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Эквадора. В уличные беспорядки и столкновения с полицией переросли протесты в Эквадоре. Сотни недовольных экономической политикой властей вышли на улицы Кито, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мирной манифестация была недолго. Активисты стали бросаться на ограждения и проявлять агрессию в отношении правоохранителей. Чтобы усмирить толпу, полицейские были вынуждены применить силу. В ход пошли водометы.
Напомним, общее недовольство властями в Эквадоре началось еще в 2019 году, когда правительство заключило соглашение с Международным валютным фондом. Тогда топливные субсидии были отменены взамен на получение ссуды, в результате чего цены на бензин выросли на 120 %.