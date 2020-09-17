Протесты в Эквадоре переросли в беспорядки. Толпу разгоняли водомётами

Новости Эквадора. В уличные беспорядки и столкновения с полицией переросли протесты в Эквадоре. Сотни недовольных экономической политикой властей вышли на улицы Кито, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мирной манифестация была недолго. Активисты стали бросаться на ограждения и проявлять агрессию в отношении правоохранителей. Чтобы усмирить толпу, полицейские были вынуждены применить силу. В ход пошли водометы.