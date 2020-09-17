На аукционе в Нью-Йорке продадут скелет тираннозавра

Новости США. На аукционе в Нью-Йорке продадут скелет самого свирепого хищника на земле. Речь идет об останках тираннозавра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скелет, которому дали имя Стэн, состоит из 188 костей. По мнению специалистов, при жизни этот динозавр весил около 8 тонн.