Прямой эфир

На аукционе в Нью-Йорке продадут скелет тираннозавра

17 сентября 2020 10:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. На аукционе в Нью-Йорке продадут скелет самого свирепого хищника на земле. Речь идет об останках тираннозавра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На аукционе в Нью-Йорке продадут скелет тираннозавра-1

Скелет, которому дали имя Стэн, состоит из 188 костей. По мнению специалистов, при жизни этот динозавр весил около 8 тонн.

На аукционе в Нью-Йорке продадут скелет тираннозавра-4

Организаторы торгов рассчитывают, что смогут выручить за лот от 6 до 8 миллионов долларов. Не исключено, что будет побит прежний рекорд. В 1997 году музей Чикаго купил скелет ящера почти за 8,5 миллионов долларов.

# Аукционы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ураган «Салли» обрушился на США. Ущерб может достичь 3 млрд долларов
17 сентября 2020 10:19

Ураган «Салли» обрушился на США. Ущерб может достичь 3 млрд долларов

Греция и ООН просят страны ЕС помочь мигрантам с острова Лесбос
17 сентября 2020 10:03

Греция и ООН просят страны ЕС помочь мигрантам с острова Лесбос

В Канаде автомобиль сбил 9 прохожих, среди них оказались дети
17 сентября 2020 10:01

В Канаде автомобиль сбил 9 прохожих, среди них оказались дети