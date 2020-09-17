На аукционе в Нью-Йорке продадут скелет тираннозавра

Новости США. На аукционе в Нью-Йорке продадут скелет самого свирепого хищника на земле. Речь идет об останках тираннозавра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. На аукционе в Нью-Йорке продадут скелет самого свирепого хищника на земле. Речь идет об останках тираннозавра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Скелет, которому дали имя Стэн, состоит из 188 костей. По мнению специалистов, при жизни этот динозавр весил около 8 тонн.
Организаторы торгов рассчитывают, что смогут выручить за лот от 6 до 8 миллионов долларов. Не исключено, что будет побит прежний рекорд. В 1997 году музей Чикаго купил скелет ящера почти за 8,5 миллионов долларов.