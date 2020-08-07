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Протесты в Бейруте: сотни демонстрантов пытались прорваться к парламентскому дворцу, требуя отставки правительства

07 августа 2020 08:44
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Новости Ливана. В пострадавшем от мощного взрыва Бейруте вспыхнули уличные протесты. Сотни демонстрантов пытались прорваться к парламентскому дворцу, требуя отставки правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протесты в Бейруте: сотни демонстрантов пытались прорваться к парламентскому дворцу, требуя отставки правительства-1

Люди считают, что именно власти виновны в трагедии. Митингующие вступали в столкновения с полицией, забрасывали правоохранителей камнями и бутылками. Для разгона агрессивно настроенной толпы пришлось применить слезоточивый газ.

Протесты в Бейруте: сотни демонстрантов пытались прорваться к парламентскому дворцу, требуя отставки правительства-4

Протесты в Бейруте: сотни демонстрантов пытались прорваться к парламентскому дворцу, требуя отставки правительства-6

Тем временем в городе продолжает расти число погибших в результате взрыва в порту. Число жертв достигло 149. Не прекращаются работы по разбору завалов. Специалисты круглосуточно ведут поиск пропавших без вести.

Протесты в Бейруте: сотни демонстрантов пытались прорваться к парламентскому дворцу, требуя отставки правительства-9

МВД Ливана назвало официальную причину трагедии: возгорание во время сварочных работ вызвало детонацию свыше 2 700 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами страны шесть лет назад. Химикат хранился в ненадлежащих условиях.

# Акции протеста # Фотофакт

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