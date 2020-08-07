Протесты в Бейруте: сотни демонстрантов пытались прорваться к парламентскому дворцу, требуя отставки правительства

Новости Ливана. В пострадавшем от мощного взрыва Бейруте вспыхнули уличные протесты. Сотни демонстрантов пытались прорваться к парламентскому дворцу, требуя отставки правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди считают, что именно власти виновны в трагедии. Митингующие вступали в столкновения с полицией, забрасывали правоохранителей камнями и бутылками. Для разгона агрессивно настроенной толпы пришлось применить слезоточивый газ.

Тем временем в городе продолжает расти число погибших в результате взрыва в порту. Число жертв достигло 149. Не прекращаются работы по разбору завалов. Специалисты круглосуточно ведут поиск пропавших без вести.