Протесты в Бейруте: сотни демонстрантов пытались прорваться к парламентскому дворцу, требуя отставки правительства

Новости Ливана. В пострадавшем от мощного взрыва Бейруте вспыхнули уличные протесты. Сотни демонстрантов пытались прорваться к парламентскому дворцу, требуя отставки правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Ливана. В пострадавшем от мощного взрыва Бейруте вспыхнули уличные протесты. Сотни демонстрантов пытались прорваться к парламентскому дворцу, требуя отставки правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Люди считают, что именно власти виновны в трагедии. Митингующие вступали в столкновения с полицией, забрасывали правоохранителей камнями и бутылками. Для разгона агрессивно настроенной толпы пришлось применить слезоточивый газ.
Тем временем в городе продолжает расти число погибших в результате взрыва в порту. Число жертв достигло 149. Не прекращаются работы по разбору завалов. Специалисты круглосуточно ведут поиск пропавших без вести.
МВД Ливана назвало официальную причину трагедии: возгорание во время сварочных работ вызвало детонацию свыше 2 700 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами страны шесть лет назад. Химикат хранился в ненадлежащих условиях.