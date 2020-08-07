Коронавирус: в мире отмечается новый всплеск заболеваемости

Новости мира. Многие страны вновь столкнулись с ростом заболеваемости коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С ухудшением эпидемиологической обстановки столкнулись в Испании, Германии и Великобритании. Во Франции ситуацию и вовсе назвали беспрецедентной: за день в Пятой республике выявили почти 1 700 инфицированных. Рекордный суточный прирост зафиксирован и в Польше – новых пациентов с COVID-19 более 720.