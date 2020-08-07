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Коронавирус: в мире отмечается новый всплеск заболеваемости

07 августа 2020 06:56
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Новости мира. Многие страны вновь столкнулись с ростом заболеваемости коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коронавирус: в мире отмечается новый всплеск заболеваемости-1

С ухудшением эпидемиологической обстановки столкнулись в Испании, Германии и Великобритании. Во Франции ситуацию и вовсе назвали беспрецедентной: за день в Пятой республике выявили почти 1 700 инфицированных. Рекордный суточный прирост зафиксирован и в Польше – новых пациентов с COVID-19 более 720.

Коронавирус: в мире отмечается новый всплеск заболеваемости-4

Между тем в Швеции, где с пандемией с самого начала боролись своим собственным способом, число случаев заражения уменьшается. Жесткие ограничения страна не вводила, власти лишь призывали жителей соблюдать меры предосторожности.

# Коронавирус # Фотофакт

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