Прямой эфир

На курортах Турции фиксируют резкий рост числа заражённых коронавирусом

06 августа 2020 09:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Турции. На турецких курортах фиксируют серьезный рост числа зараженных COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На курортах Турции фиксируют резкий рост числа заражённых коронавирусом-1

Только за 5 августа в стране выявлено более 1000 инфицированных. Власти обещают приложить все усилия, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

На курортах Турции фиксируют резкий рост числа заражённых коронавирусом-4

Отметим, авиасообщение между Беларусью и Турцией в настоящее время возобновлено. На отдых уже улетело несколько рейсов с белорусскими туристами.

Путешественников призывают беречь здоровье, позаботиться о страховке и соблюдать все меры предосторожности.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Греция начала взимать с туристов по 20 евро за медуслуги
06 августа 2020 09:44

Греция начала взимать с туристов по 20 евро за медуслуги

Число погибших в результате взрыва в Бейруте продолжает расти
06 августа 2020 09:22

Число погибших в результате взрыва в Бейруте продолжает расти

В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
06 августа 2020 08:50

В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы