На курортах Турции фиксируют резкий рост числа заражённых коронавирусом

Новости Турции. На турецких курортах фиксируют серьезный рост числа зараженных COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только за 5 августа в стране выявлено более 1000 инфицированных. Власти обещают приложить все усилия, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

Отметим, авиасообщение между Беларусью и Турцией в настоящее время возобновлено. На отдых уже улетело несколько рейсов с белорусскими туристами.

Путешественников призывают беречь здоровье, позаботиться о страховке и соблюдать все меры предосторожности.