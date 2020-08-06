Греция начала взимать с туристов по 20 евро за медуслуги

Новости Греции. Греция ввела дополнительный сбор для туристов. Речь идет о медицинском обслуживании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь все иностранные гости, которые обращаются в медицинские центры, региональные поликлиники и больницы страны, должны будут оплатить 20 евро. Ранее за эти услуги плата не взималась.