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Греция начала взимать с туристов по 20 евро за медуслуги

06 августа 2020 09:44
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Новости Греции. Греция ввела дополнительный сбор для туристов. Речь идет о медицинском обслуживании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Греция начала взимать с туристов по 20 евро за медуслуги-1

Теперь все иностранные гости, которые обращаются в медицинские центры, региональные поликлиники и больницы страны, должны будут оплатить 20 евро. Ранее за эти услуги плата не взималась.

Греция начала взимать с туристов по 20 евро за медуслуги-4

Новые правила распространятся и на тех, кто проживает в Греции, но считается «непостоянным» резидентом страны.  

# Коронавирус # Фотофакт

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