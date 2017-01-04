Британский журналист рассказал о новой версии гибели «Титаника»

Новости Великобритании. Британский журналист Шенан Молони на днях сделал сенсационное заявление. Мужчина более 30 лет отдал изучению крушения «Титаника». И теперь с уверенностью заявляет: причиной катастрофы стало возгорание в топливном хранилище. Пожар на борту, со слов Молони, возник еще до выхода судна из Саутгемптона. Несколько недель его безуспешно пытались потушить. За это время обшивка лайнера нагрелась. В результате корпус «Титаника» раскалился до того, что льдина смогла уничтожить корабль, который считался непотопляемым.

Как сообщает The Independent, Шенан Молони делает такие выводы, ссылаясь на фотографии, сделанные еще до начала путешествия «Титаника». В том месте обшивки, которое впоследствии было повреждено из-за столкновения с айсбергом, обнаружены следы сажи. Специалисты подтвердили, что они, с большой вероятностью, возникли из-за возгорания в одном из топливных хранилищ лайнера. Владельцы судна, опять же со слов Молони, знали о пожаре, но утаили этот факт от пассажиров. Напомним, в результате катастрофы 15 апреля 1912 года погибли более полутора тысяч человек.