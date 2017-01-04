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Британский журналист рассказал о новой версии гибели «Титаника»

04 января 2017 17:20
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Новости Великобритании. Британский журналист Шенан Молони на днях сделал сенсационное заявление. Мужчина более 30 лет отдал изучению крушения «Титаника». И теперь с уверенностью заявляет: причиной катастрофы стало возгорание в топливном хранилище.

Пожар на борту, со слов Молони, возник еще до выхода судна из Саутгемптона. Несколько недель его безуспешно пытались потушить. За это время обшивка лайнера нагрелась. В результате корпус «Титаника» раскалился до того, что льдина смогла уничтожить корабль, который считался непотопляемым.

Британский журналист рассказал о новой версии гибели «Титаника»-1

Как сообщает The Independent, Шенан Молони делает такие выводы, ссылаясь на фотографии, сделанные еще до начала путешествия «Титаника». В том месте обшивки, которое впоследствии было повреждено из-за столкновения с айсбергом, обнаружены следы сажи. Специалисты подтвердили, что они, с большой вероятностью, возникли из-за возгорания в одном из топливных хранилищ лайнера.

Владельцы судна, опять же со слов Молони, знали о пожаре, но утаили этот факт от пассажиров. Напомним, в результате катастрофы 15 апреля 1912 года погибли более полутора тысяч человек.

Британский журналист рассказал о новой версии гибели «Титаника»-4

Между тем, несколько часов назад в интервью российским изданиям участник съемок фильма «Титаник» опроверг новую версию гибели судна. Анатолий Сагалевич занимался организацией подводных съемок в «Титанике» Джеймса Кемерона и с уверенностью утверждает: версия британского журналиста не выдерживает никакой критики.

Анатолий Сагалевич, руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН («Московскому комсомольцу»):
Похоже, человеку просто нечего делать. Он как будто изучает историю, а на самом деле в этой истории белых пятен уже нет: все давно установлено. Знаете, порой люди изучают историю с одной только целью – ее опровергнуть. Откуда там могло быть топливо, если этот пароход ходил на угле? На нем было 29 котлов с тремя топками, сжигавшими по 600 тонн угля в сутки. Никакого другого топлива на «Титанике» не было.<…>.  Во время съемок «Титаника» я лично общался с одной из выживших – Эвой Хат. Когда мы беседовали, ей было уже 86 лет, а на момент трагедии едва исполнилось 7. И я вам совершенно официально заявляю, что правдоподобная версия трагедии только одна, и это многократно доказано.

# Кораблекрушения # Фотофакт # Анатолий Сагалевич # Шенан Молони

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