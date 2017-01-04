Британский журналист рассказал о новой версии гибели «Титаника»
Новости Великобритании. Британский журналист Шенан Молони на днях сделал сенсационное заявление. Мужчина более 30 лет отдал изучению крушения «Титаника». И теперь с уверенностью заявляет: причиной катастрофы стало возгорание в топливном хранилище.
Пожар на борту, со слов Молони, возник еще до выхода судна из Саутгемптона. Несколько недель его безуспешно пытались потушить. За это время обшивка лайнера нагрелась. В результате корпус «Титаника» раскалился до того, что льдина смогла уничтожить корабль, который считался непотопляемым.
Как сообщает The Independent, Шенан Молони делает такие выводы, ссылаясь на фотографии, сделанные еще до начала путешествия «Титаника». В том месте обшивки, которое впоследствии было повреждено из-за столкновения с айсбергом, обнаружены следы сажи. Специалисты подтвердили, что они, с большой вероятностью, возникли из-за возгорания в одном из топливных хранилищ лайнера.
Владельцы судна, опять же со слов Молони, знали о пожаре, но утаили этот факт от пассажиров. Напомним, в результате катастрофы 15 апреля 1912 года погибли более полутора тысяч человек.
Между тем, несколько часов назад в интервью российским изданиям участник съемок фильма «Титаник» опроверг новую версию гибели судна. Анатолий Сагалевич занимался организацией подводных съемок в «Титанике» Джеймса Кемерона и с уверенностью утверждает: версия британского журналиста не выдерживает никакой критики.
Анатолий Сагалевич, руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН («Московскому комсомольцу»):
Похоже, человеку просто нечего делать. Он как будто изучает историю, а на самом деле в этой истории белых пятен уже нет: все давно установлено. Знаете, порой люди изучают историю с одной только целью – ее опровергнуть. Откуда там могло быть топливо, если этот пароход ходил на угле? На нем было 29 котлов с тремя топками, сжигавшими по 600 тонн угля в сутки. Никакого другого топлива на «Титанике» не было.<…>. Во время съемок «Титаника» я лично общался с одной из выживших – Эвой Хат. Когда мы беседовали, ей было уже 86 лет, а на момент трагедии едва исполнилось 7. И я вам совершенно официально заявляю, что правдоподобная версия трагедии только одна, и это многократно доказано.