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Два автобуса и грузовик столкнулись на трассе в Алтайском крае: погибли 3 человека, 23 пострадали

05 января 2017 06:53
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Новости России. В ДТП на трассе Алтайского края погибли три человека. Еще 23 пострадали. Многие из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По предварительным данным, водитель автобуса, идущий на обгон, не справился с управлением и врезался в грузовик на встречной полосе. Он, в свою очередь, отлетел на встречный автобус.

В ликвидации аварии участвовали более 100 спасателей и 29 единиц техники. Движение было восстановлено лишь спустя пять часов после происшествия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # Авария в России

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