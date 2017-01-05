Два автобуса и грузовик столкнулись на трассе в Алтайском крае: погибли 3 человека, 23 пострадали

Новости России. В ДТП на трассе Алтайского края погибли три человека. Еще 23 пострадали. Многие из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По предварительным данным, водитель автобуса, идущий на обгон, не справился с управлением и врезался в грузовик на встречной полосе. Он, в свою очередь, отлетел на встречный автобус.

В ликвидации аварии участвовали более 100 спасателей и 29 единиц техники. Движение было восстановлено лишь спустя пять часов после происшествия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.