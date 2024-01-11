Представители ВОЗ рассказали о коллапсе системы здравоохранения в Газе из-за боевых действий

Представители Всемирной организации здравоохранения предупредили об острой нехватке медицинского персонала в секторе Газа. По их словам, это коллапс системы здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Врачи и медсестры не могут приходить на свои рабочие места, чтобы ухаживать за пациентами, потому что боятся за свою жизнь и безопасность. Пациенты также опасаются посещать медучреждения, потому что могут погибнуть по дороге. Из-за боевых действий люди рискуют жизнью, когда просто хотят обратиться за помощью.