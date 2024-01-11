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На восточное побережье США обрушилась серия торнадо – как минимум 4 человека погибли

11 января 2024 06:53
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Серия торнадо обрушилась на восточное побережье США. Их зафиксировали в ряде штатов, включая Флориду, Алабаму и Южную Каролину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На восточное побережье США обрушилась серия торнадо – как минимум 4 человека погибли-1

Известно по меньшей мере о четырех погибших. Десятки тысяч людей остались без электричества. Во Флориде объявлен режим чрезвычайной ситуации. Отменено почти полторы тысячи авиарейсов, около девяти тысяч задержано. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни погодные условия ухудшатся. Ожидается еще один мощный шторм, который приближается к восточной части страны.

# Торнадо в США

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