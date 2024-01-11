На восточное побережье США обрушилась серия торнадо – как минимум 4 человека погибли

Серия торнадо обрушилась на восточное побережье США. Их зафиксировали в ряде штатов, включая Флориду, Алабаму и Южную Каролину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно по меньшей мере о четырех погибших. Десятки тысяч людей остались без электричества. Во Флориде объявлен режим чрезвычайной ситуации. Отменено почти полторы тысячи авиарейсов, около девяти тысяч задержано. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни погодные условия ухудшатся. Ожидается еще один мощный шторм, который приближается к восточной части страны.