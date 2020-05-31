Протесты не утихают: в США митингующие громят витрины, жгут покрышки, перекрывают дороги

Новости США. Американские города один за другим вводят комендантский час. Массовые беспорядки не прекращаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Атланте протестующие громят витрины магазинов и кафе, поджигают покрышки, перекрывают дороги и вступают в столкновения с полицией. В ответ стражи порядка применяют слезоточивый газ и резиновые пули. Сгоревшие автомобили и разгромленные магазины. Как выглядел Миннеаполис во время массовых беспорядков

За последние несколько дней в ходе беспорядков пострадали десятки человек, есть информация о нескольких погибших. Почти 1500 граждан были задержаны.