В Германии задержан мужчина, причастный к гибели вьетнамцев в рефрижераторе

Новости Германии. В Германии задержали подозреваемого по делу о гибели 39 вьетнамцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно лишь, что мужчине 29 лет. Предполагается, что организованная им сеть в октябре 2019 года отправила в Великобританию грузовик, в котором и были найдены тела мигрантов.