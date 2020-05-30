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В Германии задержан мужчина, причастный к гибели вьетнамцев в рефрижераторе

30 мая 2020 16:41
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Новости Германии. В Германии задержали подозреваемого по делу о гибели 39 вьетнамцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии задержан мужчина, причастный к гибели вьетнамцев в рефрижераторе-1

Известно лишь, что мужчине 29 лет. Предполагается, что организованная им сеть в октябре 2019 года отправила в Великобританию грузовик, в котором и были найдены тела мигрантов.

В Германии задержан мужчина, причастный к гибели вьетнамцев в рефрижераторе-4

Напомним, людей обнаружили в контейнерах, оборудованных холодильной установкой. Расследованием жуткого инцидента занялся Европол совместно с полицией нескольких стран. Буквально на днях по подозрению в причастности к инциденту арестовали также 26 человек. Спецоперации проходили в Париже и Брюсселе.

# Несчастный случай # Фотофакт

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