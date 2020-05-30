ЕС призывает США пересмотреть отношение к ВОЗ

Новости мира. Евросоюз призывает власти США пересмотреть решение о прекращении отношений со Всемирной организацией здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководители ЕС считают, что глобальное сотрудничество и солидарность – единственный эффективный способ борьбы с пандемией. Альянс продолжает поддерживать Всемирную организацию и уже предоставил ей дополнительное финансирование.

Трамп разорвал отношения с ВОЗ

Напомним, о намерении разорвать отношения с ВОЗ ранее сообщил Дональд Трамп.