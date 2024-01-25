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Протесты фермеров добрались до Италии

25 января 2024 20:44
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Протесты фермеров добрались до Италии. Десятки тракторов нарушают покой жителей провинции Кьети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протесты фермеров добрались до Италии-1

Демонстранты выступают против отмены субсидий и роста налогов на топливо. Лозунги недовольных аграриев звучат из разных уголков страны. Сицилия, Тоскана и даже Рим частично обездвижены из-за протестов. Италия присоединилась к другим европейским странам, где уже вторую неделю представители сельхозсектора блокируют дороги, забрасывают их мусором и устраивают пожары.

Несмотря на то, что протесты имеют обширную географию, требования у активистов схожие. В основном они недовольны импортом украинской продукции, сокращением субсидий и ростом цен на топливо. Греческие фермеры, помимо этого, призывают к строительству дамб для защиты полей от пожаров и наводнений. В результате удара стихии летом и осенью многие хозяйства потеряли скот и урожай и понесли огромные убытки. Подробности

Массовые демонстрации продолжаются и в Литве. Завтра, 26 января, последний день запланированных акций. Власти уже объявили, что не будут продлевать разрешение на протесты.

# Акции протеста # Новости Италии

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