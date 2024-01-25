На месте крушения самолёта Ил-76 найдены фрагменты ракеты

На месте крушения самолета Ил-76 под Белгородом найдены фрагменты предположительно ракеты. Об этом информируют оперативные службы России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также обнаружены оба черных ящика. Спецрейсом их доставят в Москву для расшифровки. Кроме того, в обшивке лайнера найдены поражающие элементы ракеты и сотни входных отверстий от них.

Напомним, воздушное судно было сбито 24 января зенитными ракетами, запущенными из Харьковской области Вооруженными силами Украины. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих, которых везли для обмена, и трое российских сопровождающих. Все они погибли. В российском Минобороны назвали крушение лайнера терактом. Москва запросила срочное заседание Совбеза ООН. Оно должно было состояться еще вчера.