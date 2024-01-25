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На месте крушения самолёта Ил-76 найдены фрагменты ракеты

25 января 2024 17:04
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На месте крушения самолета Ил-76 под Белгородом найдены фрагменты предположительно ракеты. Об этом информируют оперативные службы России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также обнаружены оба черных ящика. Спецрейсом их доставят в Москву для расшифровки. Кроме того, в обшивке лайнера найдены поражающие элементы ракеты и сотни входных отверстий от них.

На месте крушения самолёта Ил-76 найдены фрагменты ракеты-1

Напомним, воздушное судно было сбито 24 января зенитными ракетами, запущенными из Харьковской области Вооруженными силами Украины. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих, которых везли для обмена, и трое российских сопровождающих. Все они погибли. В российском Минобороны назвали крушение лайнера терактом. Москва запросила срочное заседание Совбеза ООН. Оно должно было состояться еще вчера.

На месте крушения самолёта Ил-76 найдены фрагменты ракеты-4

Однако Франция, которая сейчас председательствует в Организации, предложение отклонила. Теперь встреча пройдет не раньше часа ночи по минскому времени. Заместитель Постоянного представителя России в ООН назвал это попыткой Парижа выиграть время для своих украинских коллег.

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# Самолет

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