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Суд РФ приговорил Трепову к 27 годам колонии за теракт в Петербурге

25 января 2024 15:53
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Дарья Трепова была осуждена на 27 лет лишения свободы за террористический акт в Санкт-Петербурге, в котором погиб военный обозреватель Владлен Татарский. Об этом пишет РИА Новости.

Трепову обвинили в нескольких преступлениях, в том числе в организации теракта и незаконном обращении со взрывными устройствами. Она признала себя виновной только в том, что использовала поддельные водительские права. Дмитрия Касинцева, который укрывал Трепову после теракта, осудили на один год и девять месяцев лишения свободы.

Это случилось во время проведения творческого вечера Татарского, на котором сработало взрывное устройство, заложенное в подаренную Треповой статуэтку, в ходе чего погиб Татарский и более 50 человек были ранены.

# Международная политика

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