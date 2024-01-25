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Поляки жалуются на рост преступности из-за наплыва украинских беженцев

25 января 2024 20:41
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Жители Польши жалуются на рост преступности в стране. Ситуация обострилась из-за наплыва украинских беженцев. Об этом сообщает местная газета со ссылкой на отчет полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поляки жалуются на рост преступности из-за наплыва украинских беженцев-1

Там заявляют, что по итогам прошлого года иностранцы совершили более 17 тысяч преступлений. Это в пять раз больше, чем 10 лет назад. Кроме того, в стране зафиксировали троекратный рост числа краж, в которых обвиняются гости республики. В целом каждое третье нарушение связано со злоупотреблением алкоголем и вождением в нетрезвом виде. Таких случаев почти 70 % от общего числа.

По словам польских стражей правопорядка, некоторые иностранцы чувствуют себя безнаказанными, поэтому необходимо ужесточить правила для въезжающих.

# Криминал

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