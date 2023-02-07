Премьер-министр Франции предложила смягчить пенсионную реформу, чтобы успокоить протестующих

Новости Франции. Третья общенациональная забастовка прошла 7 февраля во Франции. Активисты, как и прежде, выступают против пенсионной реформы вопреки планам правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне проект в очередной раз обсудили в Национальном собрании Франции. Несколько раз споры приходилось прерывать из-за напряжения, царившего в переговорном зале. Тем не менее власти на повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет по-прежнему настаивают и от своего решения отказываться не хотят. Однако премьер-министр страны Элизабет Борн предложила несколько смягчить предстоящую реформу, чтобы успокоить протестующих. Напомним, предыдущая общенациональная забастовка прошла во Франции 31 января. Тогда число участников превысило 1 миллион 200 тысяч человек.