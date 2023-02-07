В Мехико открыли выставку, посвящённую аксолотлю. Эти земноводные могут регенерировать кожу и кости
Выставка, посвященная аксолотлю, открылась в Мехико. В зоопарке Чапультепек можно больше узнать об истории этого уникального земноводного, находящегося под угрозой исчезновения. Аксолотли – это личинки некоторых видов земноводных из отряда хвостатых. Они достигают половой зрелости и становятся способным к размножению, не превратившись во взрослую форму. Но главная их отличительная характеристика – способность к полной регенерации.
Фернандо Гуаль, глава отдела фауны в зоопарке:
Они одни из немногих животных, которые могут регенерировать свою кожу, мышцы, кости, кровеносные сосуды, нервы, сердце, мозг. Это привлекло внимание людей, и эти механизмы были изучены, потому что однажды с помощью этих геномных методов мы сможем быть в состоянии использовать эти характеристики.
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Кроме того, ученые зафиксировали их способность дышать и легкими, и жабрами, а также поглощать кислород через кожу, что делает их особенно уязвимым перед загрязненной водой. Это земноводное обитает только в Мексике. Его численность сокращается из-за серьезной угрозы его естественной среде обитания.
– На самом деле, я очень взволнован тем, что могу увидеть, как они едят, как живут, и просто какие они.
– Для меня это прекрасная возможность узнать о мексиканском аксолотле, мексиканском виде, особенно потому что он находится под угрозой исчезновения.
Больше всего известны аксолотли, обитающие в южном районе Мехико, где находятся древние каналы ацтеков. Однако в стране насчитывается еще 16 видов этих земноводных. Когда-то их численность была огромной. Однако из-за разрастания городов и загрязнения воды они почти вымерли. Примечательно, что аксолотля можно превратить во взрослое земноводное. При этом у него исчезнут внешние жабры, а также изменится окрас и форма тела. Превращение происходит, если переселить аксолотля в более сухую и прохладную среду или понизить уровень воды при домашнем разведении.
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