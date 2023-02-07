В Мехико открыли выставку, посвящённую аксолотлю. Эти земноводные могут регенерировать кожу и кости

Выставка, посвященная аксолотлю, открылась в Мехико. В зоопарке Чапультепек можно больше узнать об истории этого уникального земноводного, находящегося под угрозой исчезновения. Аксолотли – это личинки некоторых видов земноводных из отряда хвостатых. Они достигают половой зрелости и становятся способным к размножению, не превратившись во взрослую форму. Но главная их отличительная характеристика – способность к полной регенерации.

Фернандо Гуаль, глава отдела фауны в зоопарке:

Они одни из немногих животных, которые могут регенерировать свою кожу, мышцы, кости, кровеносные сосуды, нервы, сердце, мозг. Это привлекло внимание людей, и эти механизмы были изучены, потому что однажды с помощью этих геномных методов мы сможем быть в состоянии использовать эти характеристики.

В США олененок застрял головой в ведре. Животное освободили спасатели – подробности здесь.

Кроме того, ученые зафиксировали их способность дышать и легкими, и жабрами, а также поглощать кислород через кожу, что делает их особенно уязвимым перед загрязненной водой. Это земноводное обитает только в Мексике. Его численность сокращается из-за серьезной угрозы его естественной среде обитания.