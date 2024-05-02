Протестующие в Тбилиси забросили в здание парламента дымовые шашки

Участники акции против закона об иностранных агентах ночью с 1 на 2 мая перекрыли улицы в центре Тбилиси. Протестующие парализовали автомобильное движение тем, что выставили мусорные баки на проезжую часть и встали в ряд сами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, радикально настроенные митингующие разбили окно на первом этаже здания парламента и забросили туда несколько дымовых шашек. В ходе митинга 1 мая, по данным Минздрава Грузии, пострадали восемь человек. Парламент в этот день во втором чтении одобрил законопроект о прозрачности иностранного влияния. К утру в центре Тбилиси стало тихо, дворники вышли разбирать баррикады.