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В Индии эвакуировали более 60 школ из-за сообщений о минировании

02 мая 2024 06:41
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В Индии эвакуировали более 60 школ из-за сообщений о минировании. Полиция не нашла в учебных заведениях подозрительных предметов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии эвакуировали более 60 школ из-за сообщений о минировании-1

Поиски велись в Нью-Дели и пригороде столицы. Известно, что сообщения поступили в учебные заведения по электронной почте. Сейчас правоохранители устанавливают отправителя. В полиции считают, что целью злоумышленника была попытка вызвать панику.

# Лжеминирование # Новости Индии

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