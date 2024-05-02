На юге Китая обрушилось около 20 метров дороги. Есть погибшие

24 человека погибли в результате обрушения дороги на юге Китая. В списке пострадавших еще около полусотни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство находятся в больницах. Накануне ночью в провинции Гуандун обрушилось около 20 метров дороги. Под завалами оказалось 18 автомобилей. На месте происшествия возник пожар. Там продолжают работу спасатели. Ликвидацией последствий занимается более 500 специалистов. Движение на трассе перекрыто.