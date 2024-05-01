Азарёнок: в КНДР сохранилась коммунистическая искренность, яростность идеологии, понимание своего места в мире

Григорий Азаренок, СТВ:

Великий народ Северной Кореи. Потому что в наибольшей степени там сохранилась коммунистическая искренность и яростность идеологии, четкое понимание своего места и роли в мире. И они смогли. Можно иронизировать, но давайте мы вам, например, поставки еды в какой-нибудь город перекроем. А у них такое было. Потому что когда объявляют санкции, весь мир, а вы находитесь в горах...

У них было всякое, а они выстояли. И не смеяться над ними надо, а восхищаться ими и говорить, что есть еще рыцари духа, как наш Президент, как вот товарищ Ким Чен Ын, которые выстаивают, несмотря ни на что. И вот интересно, прикиньте на себя. Ну вот, нет продуктов в городе, нет. Но мы на идее, не хлебом единым выстоим?

Стоит задавать себе этот вопрос. Сейчас там все хорошо, и уже функционируют кафешки, и они массовое такое жилищное строительство сейчас там практикуют и так далее. Но ни на йоту они не сдали свои идеи. Ни на секунду. Выстояли, выдержали. Более того, говорят: милитаристическое общество. Половина населения в армии. А на кого они напали за 80 лет после Корейской войны? Они не развязали ни одной войны. Все войны ведут так называемые страны демократии. Точнее, капиталистического фашизма: США, Британия. США сейчас одномоментно ведет 42 войны. Так или иначе, ее специалисты, оружие, напрямую войска... Ведут 42 войны, потому что капитализм – отец войны. Он не может без нее существовать. Он из нее, как вот этот вот мерзавец, о котором мы читали у Пушкина. Он свои богатства из слез, крови и из женщины нищей и несчастной, которая три дня стояла там на коленях, чтобы отдать долг своего мужа, чтобы его в тюрьму не посадили. Он из этого высасывает свои богатства. Они ни одной войны не начали.

Они [КНДР] живут на своей земле, мирно развиваются, не сдавая свои идеи. И когда Трамп подкатил к ним авианосец, они сказали: мы будем сражаться. И Трамп укатил.

Алексей Дзермант, политолог:

И я тоже хотел бы прокомментировать этот ролик. Мне кажется, что надо всегда сравнивать по делам. Вот три вещи, о чем мы говорили сегодня. Это действительно соединение вот этих идей справедливости, коммунистических идей с национальной спецификой. И у них это в форме чхондогё, то есть религия, соединенная с вот этой политической идеологией, и чучхе...

И это работает, потому что общество действительно все стало как единый коллектив, отражая, по сути, и страшнейшие санкции, и давление Соединенных Штатов. Они по-своему решили вопрос с преемственностью. Ну вот в такой форме. Монархическая династия.

И самое главное – небольшая страна для Восточной Азии. 20 миллионов человек, по разным данным. Но они смогли решить вопрос выживания и безопасности. Создали ядерное оружие. И никакая огромная Америка, никакой коллективный миллиардный Запад им ничего сделать не могут. И не смогут. Почему? Потому что они знают: если кто-то рыпнется, у товарища Ким Чен Ына рука не дрогнет, и ракеты полетят в их сторону. Ядерные ракеты. И только это их может остановить. Это же сколько десятилетий они к этому шли, а результат – они выстояли. И вот теперь, допустим, когда они помогают России, а Россия – Корее, и у них начинается экономический рост из-за этого – это лучшее подтверждение верности этого курса.

Стиснув зубы, стремиться к цели и получить результат. И я уверен, что сейчас у них больше и больше. Потому что на фоне противостояния с Западом и Китай, и Россия будут помогать экономически Северной Корее. Да и нам нужно подключаться и делать совместные проекты от Бреста до Пхеньяна. Вот наш восточный блок: Беларусь, Россия, Иран, Китай, Мьянма, Северная Корея. Вот нужно развиваться. Рынок огромный.

Мировоззренчески можем найти общий язык. У нас огромная база для развития. Вот это и должно быть нашей красной, красно-зеленой Евразией.

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