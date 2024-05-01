Прямой эфир

Азарёнок: в КНДР сохранилась коммунистическая искренность, яростность идеологии, понимание своего места в мире

01 мая 2024 20:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим политическую обстановку внутри страны и идеологию будущего. В гостях политолог Алексей Дзермант.

Азарёнок: в КНДР сохранилась коммунистическая искренность, яростность идеологии, понимание своего места в мире-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Великий народ Северной Кореи. Потому что в наибольшей степени там сохранилась коммунистическая искренность и яростность идеологии, четкое понимание своего места и роли в мире. И они смогли. Можно иронизировать, но давайте мы вам, например, поставки еды в какой-нибудь город перекроем. А у них такое было. Потому что когда объявляют санкции, весь мир, а вы находитесь в горах...

У них было всякое, а они выстояли. И не смеяться над ними надо, а восхищаться ими и говорить, что есть еще рыцари духа, как наш Президент, как вот товарищ Ким Чен Ын, которые выстаивают, несмотря ни на что. И вот интересно, прикиньте на себя. Ну вот, нет продуктов в городе, нет. Но мы на идее, не хлебом единым выстоим?

Стоит задавать себе этот вопрос. Сейчас там все хорошо, и уже функционируют кафешки, и они массовое такое жилищное строительство сейчас там практикуют и так далее. Но ни на йоту они не сдали свои идеи. Ни на секунду. Выстояли, выдержали. Более того, говорят: милитаристическое общество. Половина населения в армии. А на кого они напали за 80 лет после Корейской войны? Они не развязали ни одной войны. Все войны ведут так называемые страны демократии. Точнее, капиталистического фашизма: США, Британия. США сейчас одномоментно ведет 42 войны. Так или иначе, ее специалисты, оружие, напрямую войска... Ведут 42 войны, потому что капитализм – отец войны. Он не может без нее существовать. Он из нее, как вот этот вот мерзавец, о котором мы читали у Пушкина. Он свои богатства из слез, крови и из женщины нищей и несчастной, которая три дня стояла там на коленях, чтобы отдать долг своего мужа, чтобы его в тюрьму не посадили. Он из этого высасывает свои богатства. Они ни одной войны не начали.

Они [КНДР] живут на своей земле, мирно развиваются, не сдавая свои идеи. И когда Трамп подкатил к ним авианосец, они сказали: мы будем сражаться. И Трамп укатил.

Алексей Дзермант, политолог:
И я тоже хотел бы прокомментировать этот ролик. Мне кажется, что надо всегда сравнивать по делам. Вот три вещи, о чем мы говорили сегодня. Это действительно соединение вот этих идей справедливости, коммунистических идей с национальной спецификой. И у них это в форме чхондогё, то есть религия, соединенная с вот этой политической идеологией, и чучхе...

И это работает, потому что общество действительно все стало как единый коллектив, отражая, по сути, и страшнейшие санкции, и давление Соединенных Штатов. Они по-своему решили вопрос с преемственностью. Ну вот в такой форме. Монархическая династия.

И самое главное – небольшая страна для Восточной Азии. 20 миллионов человек, по разным данным. Но они смогли решить вопрос выживания и безопасности. Создали ядерное оружие. И никакая огромная Америка, никакой коллективный миллиардный Запад им ничего сделать не могут. И не смогут. Почему? Потому что они знают: если кто-то рыпнется, у товарища Ким Чен Ына рука не дрогнет, и ракеты полетят в их сторону. Ядерные ракеты. И только это их может остановить. Это же сколько десятилетий они к этому шли, а результат – они выстояли. И вот теперь, допустим, когда они помогают России, а Россия – Корее, и у них начинается экономический рост из-за этого – это лучшее подтверждение верности этого курса.

Стиснув зубы, стремиться к цели и получить результат. И я уверен, что сейчас у них больше и больше. Потому что на фоне противостояния с Западом и Китай, и Россия будут помогать экономически Северной Корее. Да и нам нужно подключаться и делать совместные проекты от Бреста до Пхеньяна. Вот наш восточный блок: Беларусь, Россия, Иран, Китай, Мьянма, Северная Корея. Вот нужно развиваться. Рынок огромный.

Мировоззренчески можем найти общий язык. У нас огромная база для развития. Вот это и должно быть нашей красной, красно-зеленой Евразией.

Читайте также:

Лазуткин о расслоении общества на примере школы: «Это скотская позиция, с которой мы боремся»

Лазуткин: мы для европейцев люди второго сорта. На тебя смотрят как на африканца, который разбогател

Лазуткин: ВНС – это наша страховка на будущее

# Международная политика # Григорий Азарёнок # Алексей Дзермант

Другие новости рубрики

Все новости
Полиция Стамбула задержала более 140 участников первомайского митинга
01 мая 2024 16:45

Полиция Стамбула задержала более 140 участников первомайского митинга

«Это не наша война». Поляки призывают правительство отказаться от поставок оружия Киеву
01 мая 2024 16:45

«Это не наша война». Поляки призывают правительство отказаться от поставок оружия Киеву

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области России превысил исторический максимум
01 мая 2024 16:44

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области России превысил исторический максимум

В США разбился истребитель F-16 с химикатами на борту
01 мая 2024 15:20

В США разбился истребитель F-16 с химикатами на борту

Норвегия поможет Украине, выделив для неё ещё 630 млн долларов
01 мая 2024 14:40

Норвегия поможет Украине, выделив для неё ещё 630 млн долларов

Армия РФ нанесла удар по штабу ВСУ в Одессе – подполье
01 мая 2024 14:10

Армия РФ нанесла удар по штабу ВСУ в Одессе – подполье

Первые F-16 могут появиться в Украине после Пасхи
01 мая 2024 13:48

Первые F-16 могут появиться в Украине после Пасхи

В Германии подожгли летний домик главы Rheinmetall из-за поставок оружия в Украину
01 мая 2024 13:29

В Германии подожгли летний домик главы Rheinmetall из-за поставок оружия в Украину

«Реал» и «Бавария» сыграли вничью в матче полуфинала Лиги чемпионов
01 мая 2024 12:54

«Реал» и «Бавария» сыграли вничью в матче полуфинала Лиги чемпионов

Житель Нью-Йорка признался, что передал компаниям из РФ технологии для дронов
01 мая 2024 11:47

Житель Нью-Йорка признался, что передал компаниям из РФ технологии для дронов

Пентагон сталкивается с проблемой поставок вооружений из-за Киева
01 мая 2024 10:33

Пентагон сталкивается с проблемой поставок вооружений из-за Киева

В южной провинции Китая под завалами оказалось 18 автомобилей, 19 человек погибли
01 мая 2024 10:15

В южной провинции Китая под завалами оказалось 18 автомобилей, 19 человек погибли