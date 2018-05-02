Протестующие штурмуют мэрии, блокируют ключевые магистрали, затруднена работа метрополитена. Репортаж СТВ из Армении

Новости Армении. В Армении возобновились акции протеста. Демонстранты начали блокировать дороги в Ереван, а также шоссе, ведущие к аэропортам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это реакция на решение парламента. Здесь 1 мая на должность премьер-министра не был избран оппозиционный лидер Никол Пашинян. Наша съемочная группа наблюдала за тем, каким был расклад сил при голосовании. Анастасия Дехтяр передает из Армении.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Заседание в парламенте Армении длилось больше 8 часов. Все это время на площади Республики в центре Еревана люди смотрели трансляцию. Ближе к девяти часам по местному времени стали известны результаты голосования: 45 человек проголосовали за Николя Пашиняна, 55 – против. Таким образом он не прошел на пост премьер-министра Армении.

То ли неубедительная риторика единственного кандидата, то ли подковерные игры «республиканцев» не позволили вчера Армении выйти из тупиковой политической ситуации.

Дисбаланс голосов депутатов спровоцировал очередной виток общественного негодования.

Горожане:

Все равно народ будет объединен, и, по-моему, народ победит.

Ничего не делали для нас, для нашего народа, для людей. Люди болели, уходили из Армении, работали в других странах. А сегодня они такой цирк устроили! У всех язык открылся, все начали разговаривать.

После того, как парламентское большинство заблокировало путь на вершину политической карьерной лестницы Никола Пашиняна, лидер от народа прибыл на площадь Республики, где полдня под изнуряющим солнцем армяне ждали оглашения результатов.

Здесь же кандидат на пост главы кабмина призвал соотечественников и сторонников продолжить народную блокаду всей страны. С утра Армения погрузилась в хаос.

Мария:

Хочу, чтобы быстрее это все закончилось. Чтобы все было хорошо в Армении.

10-летней Марии не терпится надеть новое платье, которое бабушка сшила специально для соревнований по фигурному катанию. Турнир должен состояться на днях, вот только уверенности в том, что маленькая фигуристка на него попадет, пока нет – ледовый дворец находится в другом конце Еревана, добраться по бастующему городу туда проблематично. Да и в школу после затяжных «напряженных» выходных Мария сегодня не пошла, говорят, там сорваны уроки.

Политическое цунами обрушилось на всю республику. Волна народных протестов покатилась по регионам: в городах протестующие штурмуют мэрии, блокируют ключевые магистрали, затруднена работа ереванского метрополитена (на рельсах уселись демонстранты, приостановлено железнодорожное сообщение).

Сам же Пашинян еще вчера призвал перекрыть трассу, ведущую к международному аэропорту. Пассажиры вынуждены к авиагавани добираться пешком. Впрочем, задержки рейсов в ереванском аэропорту не было. Однако и там устроили забастовку закончившие смену сотрудники.

Акция неповиновения набирает обороты. Близ эпицентра народного противостояния – площади Республики – таксисты и студенты, на отрезанных блок-постами улицах играют в футбол.

Горожане:

Хотим жить богато, чтобы жили как люди.

Вот этого хочет народ – чтобы была законность.