В возрасте 79 лет скончался исполнитель хитов «Лада» и «Трус не играет в хоккей» Вадим Мулерман

Дата и время похорон станут известны позже.

По информации ТАСС со ссылкой на певицу Нину Бродскую, певец скончался в Нью-Йорке из-за онкологии. Последние годы артист жил в Бруклине.

Новости России. На 80 году жизни не стало известного эстрадного певца Вадима Мулермана.

По словам Бродской, они дружили более полувека.

Нина Бродская (в комментарии ТАСС):

Он был прекрасный певец с великолепными голосовыми данными, у него всегда был очень хороший репертуар, с которым он прекрасно справлялся.

Вадим Мулерман является народным артистом РСФСР и заслуженным артистом Украины. Певец исполнял такие известные хиты как «Трус не играет в хоккей», «Хмуриться не надо, Лада», «Как хорошо быть генералом».