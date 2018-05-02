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В возрасте 79 лет скончался исполнитель хитов «Лада» и «Трус не играет в хоккей» Вадим Мулерман

02 мая 2018 15:42
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Новости России. На 80 году жизни не стало известного эстрадного певца Вадима Мулермана.

По информации ТАСС со ссылкой на певицу Нину Бродскую, певец скончался в Нью-Йорке из-за онкологии. Последние годы артист жил в Бруклине.

Дата и время похорон станут известны позже. 

В возрасте 79 лет скончался исполнитель хитов «Лада» и «Трус не играет в хоккей» Вадим Мулерман-1

Фото: mulerman.com

По словам Бродской, они дружили более полувека.

Нина Бродская (в комментарии ТАСС):
Он был прекрасный певец с великолепными голосовыми данными, у него всегда был очень хороший репертуар, с которым он прекрасно справлялся.  

Вадим Мулерман является народным артистом РСФСР и заслуженным артистом Украины. Певец исполнял такие известные хиты как «Трус не играет в хоккей», «Хмуриться не надо, Лада», «Как хорошо быть генералом». 

# Фотофакт # Некролог # Вадим Мулерман

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