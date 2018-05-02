ВОЗ: 7 млн человек умирают ежегодно в мире от болезней, вызванных загрязнением воздуха

Новости мира. От болезней, вызванных загрязнением воздуха, ежегодно в мире умирают 7 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения.

Порядка 90 % подобных случаев фиксируются в странах с низкими доходами на душу населения. В первую очередь, речь идет об Азии и Африке.

Проведенные исследования говорят о том, что около 3 миллиардов человек не имеют доступа к «чистым технологиям приготовления пищи в домашних условиях». При этом в Европе, Северной и Южной Америке отмечается наименьший уровень загрязнения атмосферы.