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ВОЗ: 7 млн человек умирают ежегодно в мире от болезней, вызванных загрязнением воздуха

02 мая 2018 12:44
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Новости мира. От болезней, вызванных загрязнением воздуха, ежегодно в мире умирают 7 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения.

ВОЗ: 7 млн человек умирают ежегодно в мире от болезней, вызванных загрязнением воздуха-1

Порядка 90 % подобных случаев фиксируются в странах с низкими доходами на душу населения. В первую очередь, речь идет об Азии и Африке.

Проведенные исследования говорят о том, что около 3 миллиардов человек не имеют доступа к «чистым технологиям приготовления пищи в домашних условиях». При этом в Европе, Северной и Южной Америке отмечается наименьший уровень загрязнения атмосферы.

ВОЗ: 7 млн человек умирают ежегодно в мире от болезней, вызванных загрязнением воздуха-4

# Фотофакт # Экология

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