Прямой эфир

Как в Великобритании будут бороться с компаниями, которые уклоняются от выплаты налогов?

02 мая 2018 12:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Парламент Великобритании принял поправки к законопроекту «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как в Великобритании будут бороться с компаниями, которые уклоняются от выплаты налогов?-1

Согласно первому документу, заморские территории Королевства – Каймановы и Британские Виргинские острова – должны будут раскрыть имена владельцев офшорных счетов к концу 2020 года. Данная мера позволит властям эффективнее бороться с компаниями, уклоняющимися от выплаты налогов.

Вторая принятая поправка, по аналогии с «законом Магнитского», дает возможность правительству Британии вводить санкции в отношении нарушителей прав человека по всему миру.

# Фотофакт # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
ВОЗ: 7 млн человек умирают ежегодно в мире от болезней, вызванных загрязнением воздуха
02 мая 2018 12:44

ВОЗ: 7 млн человек умирают ежегодно в мире от болезней, вызванных загрязнением воздуха

76 человек пострадали при землетрясении в Иране: подземные толчки зафиксированы в 11 км от города Ясудж
02 мая 2018 12:34

76 человек пострадали при землетрясении в Иране: подземные толчки зафиксированы в 11 км от города Ясудж

В США пеликаны прилетели на церемонию вручения дипломов в университете: птицы усаживались зрителям на головы
02 мая 2018 08:56

В США пеликаны прилетели на церемонию вручения дипломов в университете: птицы усаживались зрителям на головы