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Груз со взрывчаткой, следовавший из Одессы в Воронеж, был задержан в Грузии

05 февраля 2024 10:50
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Груз с 6 взрывными устройствами, направлявшийся из Украины в Воронеж, был задержан в Грузии. Эти устройства были ввезены из Одессы и планировалось их доставить в Россию. Об этом пишет РИА Новости.

В них находились боевые взрывчатые устройства С-4. Также уточняется, что общий вес взрывчатого вещества достигает 14 кг.

В процесс импорта и перевозки бомб были втянуты граждане Грузии, Украины и Армении. Организатором был гражданин Украины Андрей Шарашидзе. В 2022 году украинские спецслужбы воспользовались похожим маршрутом для перевозки в Россию взрывчатки, которая использовалась для теракта на Крымском мосту.

# Международная политика

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