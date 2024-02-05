Груз со взрывчаткой, следовавший из Одессы в Воронеж, был задержан в Грузии

Груз с 6 взрывными устройствами, направлявшийся из Украины в Воронеж, был задержан в Грузии. Эти устройства были ввезены из Одессы и планировалось их доставить в Россию. Об этом пишет РИА Новости.

В них находились боевые взрывчатые устройства С-4. Также уточняется, что общий вес взрывчатого вещества достигает 14 кг.

В процесс импорта и перевозки бомб были втянуты граждане Грузии, Украины и Армении. Организатором был гражданин Украины Андрей Шарашидзе. В 2022 году украинские спецслужбы воспользовались похожим маршрутом для перевозки в Россию взрывчатки, которая использовалась для теракта на Крымском мосту.