Протестующие фермеры заблокировали центр Мадрида

Испанские фермеры заблокировали движение в центре Мадрида. Протестующие выступают против новой экологической политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, власти уменьшили количество субсидий для сектора, что становится критичным для сельского хозяйства в условиях рецессии. Высокую конкурентность испанским продуктам составляют и дешевые импортные товары, которые вытесняют местных производителей с рынка. Ситуацию усугубляет засуха в регионе. На юге страны гибнут многовековые виноградные плантации.

Мы хотим конкурировать на равных условиях. Если они не могут выбросить свои продукты, то и я тоже могу. Мы должны относиться ко всему на равных, чтобы все товары, поступающие на рынок, были в одинаковых условиях.

Напомним, с начала января фермеры протестуют по всей Европе. Они требуют увеличить количество льгот и дотаций для сельского хозяйства, снизить налогообложение и сократить импорт дешевой продукции.