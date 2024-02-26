Прямой эфир

Польские фермеры заблокировали крупнейшую магистраль на границе с Германией

26 февраля 2024 16:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Не спадает накал фермерских протестов и в Польше. Аграрии заблокировали одну из крупнейших автомагистралей на границе с Германией. Они требуют приезда премьера и грозят растянуть акцию на месяц, если власти не отреагируют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские фермеры заблокировали крупнейшую магистраль на границе с Германией-1

Сотни тракторов выстроились на польской стороне, преграждая автотранспорту проезд через мост. Фермеры недовольны решениями правительства и Еврокомиссии в отношении сельскохозяйственной политики. Новые экологические законы и нескончаемые поставки несертифицированной продукции из Украины ставят местных производителей в уязвимое положение.

Польские фермеры заблокировали крупнейшую магистраль на границе с Германией-4

Мы протестуем против «зеленого» курса, который нам предлагают власти Евросоюза. Мы хотим показать свою причастность и выразить солидарность со всеми протестующими не только в Польше, но и по всей Европе, что мы на самом деле едины как фермеры. И мы все ожидаем того же от наших евродепутатов в Брюсселе. Нам бы хотелось, чтобы они выполнили наши требования.

Польские фермеры заблокировали крупнейшую магистраль на границе с Германией-7

Напомним, с начала января фермеры протестуют по всей Европе. Они требуют увеличить количество льгот и субсидий для сельского хозяйства, снизить налоговое бремя и сократить импорт дешевой продукции из Украины.

# Акции протеста

Другие новости рубрики

Все новости
Польские фермеры блокировали границу со Словакией
26 февраля 2024 14:24

Польские фермеры блокировали границу со Словакией

В Германии считают, что украинские беженцы получают слишком большую поддержку
26 февраля 2024 13:43

В Германии считают, что украинские беженцы получают слишком большую поддержку

В Брюсселе фермеры закидали полицию бутылками
26 февраля 2024 13:43

В Брюсселе фермеры закидали полицию бутылками