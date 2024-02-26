Польские фермеры заблокировали крупнейшую магистраль на границе с Германией

Не спадает накал фермерских протестов и в Польше. Аграрии заблокировали одну из крупнейших автомагистралей на границе с Германией. Они требуют приезда премьера и грозят растянуть акцию на месяц, если власти не отреагируют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы протестуем против «зеленого» курса, который нам предлагают власти Евросоюза. Мы хотим показать свою причастность и выразить солидарность со всеми протестующими не только в Польше, но и по всей Европе, что мы на самом деле едины как фермеры. И мы все ожидаем того же от наших евродепутатов в Брюсселе. Нам бы хотелось, чтобы они выполнили наши требования.