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Польские фермеры блокировали границу со Словакией

26 февраля 2024 14:24
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По сообщению телеканала Polsat, группа немецких фермеров блокировала пункт пропуска Барвинек на государственной границе со Словакией, задействовав 10-12 тракторов. Об этом пишет ТАСС.

Целью мероприятия стал поиск украинского зерна, который, как они предполагают, может ввозиться в Польшу из Словакии. Участники планируют проверить грузовики на наличие зерна и посчитать количество товара, которое пересекает границу. Ожидается, что блокировка продлится до вечера 29 февраля. Ранее фермеры Польши уже проводили протесты, требуя ограничить импорт сельскохозяйственной продукции из Украины и выражая несогласие со стратегией ЕС «Зеленый курс».

# Международная политика

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