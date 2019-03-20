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Комиссия латвийского Сейма одобрила запрет на ношение советской военной формы

20 марта 2019 20:19
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Новости Латвии. Поправки к закону «О собраниях, шествиях и пикетах» еще должен рассмотреть парламент. В случае, если их примут, то с 2020 года пенсионерам будет запрещено выходить 9 мая на улицу в советской форме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комиссия латвийского Сейма одобрила запрет на ношение советской военной формы-1

Нарушителям может грозить штраф в 700 евро. По мнению автора законопроекта, использовать подобную одежду «абсолютно неприемлемо, поскольку армия СССР в Латвии была оккупационной. В форме Красной армии и НКВД люди совершали преступления против граждан Латвии».

Напоминаем, что 2013 году в стране был введен запрет на использование советской и нацистской символики во время публичных мероприятий.

# Закон # Фотофакт

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