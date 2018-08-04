Прямой эфир

Прорвались через забор и пошли гулять по городу: более ста коз бродили по городу Бойсе

04 августа 2018 17:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Более 100 коз «захватили» столицу американского штата Айдахо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прорвались через забор и пошли гулять по городу: более ста коз бродили по городу Бойсе-1

Животные бродили по улицам города Бойсе и ели все подряд. Парнокопытных отвезли на местный пруд для работ, но они прорвались через забор и пошли гулять по городу.

Прорвались через забор и пошли гулять по городу: более ста коз бродили по городу Бойсе-4

Козы не причинили серьезных неудобств местным жителям, кроме резкого запаха, пожеванных и потоптанных газонов. Парнокопытные недолго гуляли по району: их владельцы приехали и загнали сбежавших коз в грузовик.

Прорвались через забор и пошли гулять по городу: более ста коз бродили по городу Бойсе-7

# Необычное # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Тайские подростки, спасенные в июле из затопленной пещеры, покинули буддистский монастырь
04 августа 2018 17:33

Тайские подростки, спасенные в июле из затопленной пещеры, покинули буддистский монастырь

Аномальная жара во Франции привела к закрытию четырех энергоблоков атомных станций
04 августа 2018 17:26

Аномальная жара во Франции привела к закрытию четырех энергоблоков атомных станций

В Красноярском крае 6 августа объявлено днем траура по жертвам катастрофы Ми-8
04 августа 2018 17:11

В Красноярском крае 6 августа объявлено днем траура по жертвам катастрофы Ми-8