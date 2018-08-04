Прорвались через забор и пошли гулять по городу: более ста коз бродили по городу Бойсе

Новости США. Более 100 коз «захватили» столицу американского штата Айдахо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Более 100 коз «захватили» столицу американского штата Айдахо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Животные бродили по улицам города Бойсе и ели все подряд. Парнокопытных отвезли на местный пруд для работ, но они прорвались через забор и пошли гулять по городу.
Козы не причинили серьезных неудобств местным жителям, кроме резкого запаха, пожеванных и потоптанных газонов. Парнокопытные недолго гуляли по району: их владельцы приехали и загнали сбежавших коз в грузовик.