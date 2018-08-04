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Тайские подростки, спасенные в июле из затопленной пещеры, покинули буддистский монастырь

04 августа 2018 17:33
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Новости Таиланда. 11 мальчиков и их тренер вскоре после спасения прошли обряд посвящения в монахи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тайские подростки, спасенные в июле из затопленной пещеры, покинули буддистский монастырь -1

Они молились о погибшем во время операции по их спасению водолазе. Сегодня подростки покинули монастырь. Их тренер продолжит послушание. На выходе ребят встречали друзья и родственники, накрывшие для них стол с угощениями.

Тайские подростки, спасенные в июле из затопленной пещеры, покинули буддистский монастырь -4

Местные власти попросили журналистов не проявлять настойчивость и дать детям время на то, чтобы привыкнуть к обычной жизни. 12 детей – игроков футбольной команды и их тренер – были спасены из пещеры в Таиланде 10 июля. Один из мальчиков не был посвящен в монахи, так как он христианин.

Тайские подростки, спасенные в июле из затопленной пещеры, покинули буддистский монастырь -7

 

# Авария в Таиланде # Фотофакт

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