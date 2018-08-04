Тайские подростки, спасенные в июле из затопленной пещеры, покинули буддистский монастырь

Они молились о погибшем во время операции по их спасению водолазе. Сегодня подростки покинули монастырь. Их тренер продолжит послушание. На выходе ребят встречали друзья и родственники, накрывшие для них стол с угощениями.

Местные власти попросили журналистов не проявлять настойчивость и дать детям время на то, чтобы привыкнуть к обычной жизни. 12 детей – игроков футбольной команды и их тренер – были спасены из пещеры в Таиланде 10 июля. Один из мальчиков не был посвящен в монахи, так как он христианин.