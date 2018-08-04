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Аномальная жара во Франции привела к закрытию четырех энергоблоков атомных станций

04 августа 2018 17:26
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Новости Франции. Сегодня был остановлен энергоблок номер 1 недалеко от границы с Германией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аномальная жара во Франции привела к закрытию четырех энергоблоков атомных станций -1

Одной из причин стало превышение температурной нормы воды, сбрасываемой с АЭС в Большой канал Эльзаса. Она составляет 28 градусов, ее превышение может привести к гибели флоры и фауны. Сейчас на станции работает лишь один реактор.

Аномальная жара во Франции привела к закрытию четырех энергоблоков атомных станций -4

Ранее во Франции были остановлены еще три энергоблока. В 40-градусную жару жители страны активно используют кондиционеры, что приводит к большим нагрузкам на электростанции и электросети. Отключение АЭС может привести к дефициту электроэнергии.

Аномальная жара во Франции привела к закрытию четырех энергоблоков атомных станций -7

Аномальная жара во Франции привела к закрытию четырех энергоблоков атомных станций -9

# Погода # Фотофакт

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