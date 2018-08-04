Аномальная жара во Франции привела к закрытию четырех энергоблоков атомных станций

Новости Франции. Сегодня был остановлен энергоблок номер 1 недалеко от границы с Германией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Сегодня был остановлен энергоблок номер 1 недалеко от границы с Германией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одной из причин стало превышение температурной нормы воды, сбрасываемой с АЭС в Большой канал Эльзаса. Она составляет 28 градусов, ее превышение может привести к гибели флоры и фауны. Сейчас на станции работает лишь один реактор.
Ранее во Франции были остановлены еще три энергоблока. В 40-градусную жару жители страны активно используют кондиционеры, что приводит к большим нагрузкам на электростанции и электросети. Отключение АЭС может привести к дефициту электроэнергии.