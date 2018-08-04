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В Красноярском крае 6 августа объявлено днем траура по жертвам катастрофы Ми-8

04 августа 2018 17:11
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Новости России. Расследование причин падения вертолета продолжается,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной версии катастрофа произошла из-за столкновения воздушного судна с грузом, который был закреплен на тросе внешней подвески вертолета. На месте крушения спасатели нашли два «черных» ящика вертолета.

Задел лопастями металлический трос второго вертолета: подробности крушения Ми-8 в Краснодарском крае

После их расшифровки будет известна точная причина катастрофы. Два вертолета выполняли взлет вблизи друг от друга в районе Ванкорского нефтяного месторождения.

В Красноярском крае 6 августа объявлено днем траура по жертвам катастрофы Ми-8 -1

Ми-8 успел пролететь два километра, и по одной из версий задел лопастями металлический трос с грузом второй машины. Вертолет упал и при столкновении с землей разбился. В результате катастрофы погибли 18 человек.

# Крушение # Фотофакт

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