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Украинские пограничники не пропускают в страну автомобили с номерами Приднестровья

06 сентября 2021 07:36
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Украинские пограничники не пускают домой из России свои же автомобили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинские пограничники не пропускают в страну автомобили с номерами Приднестровья-1

Приднестровские водители не могут вернуться на родину. Причина этого – закрытый въезд в Украину для транспорта с номерными знаками непризнанной республики. Люди вынуждены оставлять авто из России и пересекать границу на рейсовых автобусах, однако и эти маршруты на данный момент могут обслуживать только иностранные перевозчики. По словам водителей, побывавших в данной ситуации, договориться с украинскими пограничниками не получилось. Власти советуют пострадавшим обращаться в МИД.

# Международная политика # Фотофакт

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