Украинские пограничники не пропускают в страну автомобили с номерами Приднестровья

Приднестровские водители не могут вернуться на родину. Причина этого – закрытый въезд в Украину для транспорта с номерными знаками непризнанной республики. Люди вынуждены оставлять авто из России и пересекать границу на рейсовых автобусах, однако и эти маршруты на данный момент могут обслуживать только иностранные перевозчики. По словам водителей, побывавших в данной ситуации, договориться с украинскими пограничниками не получилось. Власти советуют пострадавшим обращаться в МИД.