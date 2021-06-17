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Автомобили затопило по крышу, люди передвигаются на надувных матрасах. В Крыму введён режим ЧС

17 июня 2021 16:50
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В Крыму введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней и масштабных подтоплений. Наиболее пострадала Керчь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автомобили затопило по крышу, люди передвигаются на надувных матрасах. В Крыму введён режим ЧС-1

Всего за ночь там выпало на половину больше месячной нормы осадков. Местные реки вышли из берегов, ветер ломал деревья, что привело к обрывам линий электропередачи. Больше всего досталось центру города. Он был фактически отрезан от других районов, автомобили там затопило по крышу.

Автомобили затопило по крышу, люди передвигаются на надувных матрасах. В Крыму введён режим ЧС-4

Людей централизованно эвакуировали, но есть и те, кто решил покинуть зону бедствия самостоятельно. Они передвигаются по улицам на надувных матрасах. Губернатор Крыма прибыл на место происшествия и осматривал местность на лодке.

# Наводнение # Сергей Аксенов # Фотофакт

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