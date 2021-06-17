Автомобили затопило по крышу, люди передвигаются на надувных матрасах. В Крыму введён режим ЧС

В Крыму введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней и масштабных подтоплений. Наиболее пострадала Керчь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего за ночь там выпало на половину больше месячной нормы осадков. Местные реки вышли из берегов, ветер ломал деревья, что привело к обрывам линий электропередачи. Больше всего досталось центру города. Он был фактически отрезан от других районов, автомобили там затопило по крышу.